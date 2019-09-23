Зеленский подписал закон об импичменте президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о процедуре импичмента главы государства, одобренный ранее Верховной радой. Об этом сообщается на сайте парламента.

Согласно тексту документа, Рада может устранить президента с должности, только если он совершил государственную измену или другое преступление. При этом письменное представление об импичменте должно подписать большинство парламентариев. После этого должна быть создана временная следственная комиссия, которая уполномочена проводить расследование госизмены или иных преступлений, совершённых президентом.

Закон вступит в силу на следующий день после того, как документ будет опубликован в официальной прессе.

Парламентарии приняли этот закон 10 сентября. А неделей ранее они лишили себя депутатской неприкосновенности.