Стюардесса "Аэрофлота" рассказала о скандальной акции "Больничный лист"

В профсоюзе выразили благодарность Лайфу, который первым осветил проблемы бортпроводников в прессе.

Руководитель Шереметьевского профсоюза бортпроводников Илона Борисова рассказала, что в профессиональном сообществе получила широкую поддержку акция протеста под названием "Больничный лист", о которой ранее рассказывал Лайф. Бортпроводники "Аэрофлота" в массовом порядке берут больничные и не выходят на работу, протестуя таким образом против произвола своего работодателя. Цель — увеличение зарплаты и изменение отношения со стороны начальства.

— "Больничный" протест возник стихийно, свои действия инициаторы не согласовывали ни с кем, поэтому мы не знаем реального количества участников акции. Однако их действия были заявлены через социальную сеть и были поддержаны многими бортпроводниками, — комментирует Борисова, которая, к слову, является действующей стюардессой "Аэрофлота", поэтому знает ситуацию изнутри.

По её словам, о количестве протестующих судить трудно в том числе потому, что к середине сентября наложился сезонный фактор: многие бортпроводники действительно заболели, получив переохлаждение, в том числе из-за не по сезону подобранной формы. Кстати, они, имея "настоящие" больничные, рискуют попасть под удар наравне с протестующими: в профсоюзе уверены — "Аэрофлот" будет мстить.

— Работодатель теперь будет предпринимать воспитательные меры, меры взыскания, и под этот пресс попадут бортпроводники, которые взяли больничные по необходимости, — добавила представитель профсоюза.

Она выразила благодарность Лайфу, которым первым рассказал о проблемах бортпроводников широкой публике.

К слову, сама Борисова с завтрашнего дня объявляет голодовку. По её словам, у сотрудников авиакомпании накопилось множество претензий к руководству: выходные бортпроводникам, как утверждает Борисова, не предоставляются, доплаты за работу инструктора не осуществляются, а неугодных сотрудников вынуждают увольняться.