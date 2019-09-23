Собчак сыграет в новом сериале Богомолова про ангарского маньяка

В основе фильма реальная история серийного убийцы, жертвами которого стали более 80 женщин.

Телеведущая Ксения Собчак сыграет роль в новом сериале своего супруга Константина Богомолова "Хороший человек", сообщает в "Инстаграме" видеосервис Start.

— Начались съёмки нашего оригинального киносериала "Хороший человек". Над его созданием работает та же творческая команда, что отвечала за первый сезон "Содержанок". Во главе этой команды — режиссёр Константин Богомолов, — говорится в сообщении.

В основе сценария фильма лежит реальная история ангарского маньяка Михаила Попкова, бывшего лейтенанта МВД. Он был пожизненно осуждён за убийства 22 женщин, после чего следствие узнало о ещё 60 его жертвах.

Сама Собчак сегодня также поделилась, что снимется в фильме своего мужа.

— Прошла кастинг у одного известного режиссёра. И вот, — подписала она фото чёрной тарелки с названием сериала.

Кроме того, в новой картине Богомолова появятся такие актёры, как Юлия Снигирь, Никита Ефремов, Андрей Бурковский и другие.

Напомним, 13 сентября Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились. Пара поразила гостей своим появлением на чёрном катафалке с красной надписью "Пока смерть не разлучит нас".