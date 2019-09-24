Шведская школьница ответила Трампу его собственными странными словами

Президент США назвал девочку "очень счастливой", и эти слова появились в шапке её профиля в "Твиттере".

Шведская активистка Грета Тунберг косвенно ответила президенту Дональду Трампу, несуразно прокомментировавшему её выступление в ООН по теме защиты окружающей среды.

Тунберг на той встрече обвинила мировых лидеров в краже своего детства, заявив, что единственное, о чём они думают, — "это деньги и сказки про экономический рост". Школьница заявила, что новое поколение "будет пристально следить за действиями нынешних властей" и никогда не простит, если они подведут.

Трамп же, вопреки всему сказанному ей, неожиданно назвал маленькую активистку "очень счастливой девочкой, которая предвкушает светлое и замечательное будущее".

Школьница ответила президенту США, изменив описание в шапке своего профиля в "Твиттере" на цитату американского лидера.

— Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее, — написала активистка в своём профиле.

Как ранее писал Лайф, выступление Греты Тунберг также прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что проблемам экологии, поднятым девочкой в своём выступлении, уделяется немало внимания со стороны многих государств, в том числе и России.