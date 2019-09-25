Пожар на плавбазе "Пётр Житников" на Сахалине локализован

Спасатели проливают надстройки для избежания распространения пламени и охлаждения раскалённых поверхностей.

Пожар на плавучей базе "Пётр Житников" в Сахалинской области локализован, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на морской спасательный координационный центр "Южно-Сахалинск".

— Пожар продолжается в консервном цехе, но он локализован, — рассказали в спасцентре.

В тушении участвуют и спасатели подошедшего судна "Преданный". Они проливают надстройки для избежания распространения пламени и охлаждения раскалённых поверхностей. К спасателям также присоединятся коллеги со спасательного судна "Атлас".

На плавучей базе в 40 километрах от острова Итуруп произошёл сильный пожар. В результате было эвакуировано 363 человека, ещё 56 остались на базе для поддержания жизнеспособности судна.