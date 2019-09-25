Пушков объяснил Лайфу, почему неосуществим импичмент Трампа

Собеседник Лайфа уверен, даже если решение будет проведено через нижнюю палату, в сенате его заблокируют.

Российский сенатор Алексей Пушков считает неосуществимым импичмент президента США Дональда Трампа, которого добиваются демократы. Он пояснил Лайфу, какие цели преследуют оппоненты американского лидера и почему их ждёт очередной провал.

— Задача-минимум — ослабить его на выборах, задача-максимум — это добиться импичмента. На мой взгляд, она неосуществима. Но вот такой вялотекущий импичмент, некий дамоклов меч, который будет висеть над головой Трампа, призван оказывать на него давление, призван влиять на общественное мнение в США, — уверен парламентарий.

Пушков уверен, что сместить Трампа у демократов не получится: слишком шаткие основания у выдвинутых против него обвинений. Даже если решение будет проведено через нижнюю палату, в сенате, где у республиканцев большинство, оно будет заблокировано.

Как ранее сообщал Лайф, спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что инициирована процедура импичмента Трампа. Американский лидер отреагировал на заявление с негодованием, назвав происходящее охотой на ведьм. Также он добавил, что своими инициативами демократы лишь "испортили важный день" на Генассамблее ООН.