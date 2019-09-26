В МИД заявили, что реакция НАТО на предложение по РСМД от РФ не стала сюрпризом

Вместо "существенного" ответа представитель альянса представила подборку старых тезисов.

Озвученный официальным представителем НАТО Оаной Лунгеску отказ альянса принять российское предложение о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) не стал чем-то новым для Москвы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

— Да, мы ознакомились с самой первой реакцией, она напоминает компиляцию тех оценок, которые содержались в предыдущих документах. <...> Сюрпризом для нас она не стала, — приводит его слова ТАСС.

Грушко отмечает, что ответ Североатлантического альянса в основном состоял из "известных" тезисов и не содержал в себе никакой новизны, а больше напоминал подборку из старых документов, которые были "навязаны из-за океана". При этом, по его словам, российская сторона ждёт, что НАТО всё же даст более "существенный" ответ по соответствующим дипломатическим каналам.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин направил ряду стран, включая членов НАТО, предложение о моратории на размещение ракет малой и средней дальности в Европе и других регионах. Вскоре представитель альянса Оана Лунгеску заявила, что организация не доверяет этому предложению.