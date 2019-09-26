Песков не стал оценивать публикацию стенограммы беседы Трампа и Зеленского

В Кремле воздержались от комментариев в связи с произошедшим, однако при этом отметили, что такое нечасто встречается в дипломатической практике.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от оценок в связи с публикацией полной стенограммы беседы президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

— Я ничего не буду комментировать по этому поводу, это исключительно внутреннее дело США и Украины, — заявил журналистам представител Кремля.

Тем не менее, он признал, что публикация полной записи беседы лидеров двух стран — факт неординарный.

— Это нечасто встречается в дипломатической и межгосударственной практике, — отметил Песков. — По крайней мере нечасто встречалось доселе.

Как уже Лайф, Белый дом обнародовал стенограмму переговоров Трампа и Зеленского после того, как в Конгрессе США инициировали процедуру импичмента Трампа. Якобы президент злоупотребил своим служебным положением и в разговоре пообещал помощь Украине, если там изучат бизнес-интересы потенциального конкурента Трампа на выборах в 2020 году Джо Байдена.

Сам Зеленский признался, что его удивила публикация полной стенограммы его разговора с Трампом. А вот американский лидер между тем предложил раскрыть ещё один разговор с президентом Украины.