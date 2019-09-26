В офисе Зеленского отказались публиковать стенограмму переговоров с Коломойским

По сообщениям СМИ, представители президента Украины оправдываются тем, что запись разговоров якобы не велась.

Офис Президента Украины Владимира Зеленского отказался от обнародования протокола и стенограммы встречи и переговоров украинского лидера с олигархом Игорем Коломойским. Как объяснили журналистам проекта "Радио Свобода" в офисе главы Незалежной, никаких записей вовсе нет, потому что они не велись.

— 10 сентября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом Игорем Коломойским. Протокола, стенограммы и видео указанной встречи не велось, — говорится в ответе Офиса Президента Украины на запрос журналистов.

Представители офиса президента Зеленского лишь добавили, что главной темой переговоров стали энергетические вопросы. В том числе возможность снижения тарифов на коммунальные услуги.

— По словам главы государства, на Украине не будет монополии, поскольку все должны жить по правилам <...> Президент Украины выразил уверенность, что Коломойский его услышал, — отмечают в Офисе Президента Украины.

Как уже сообщал Лайф, Белый дом обнародовал стенограмму переговоров Трампа и Зеленского после того, как в Конгрессе США инициировали процедуру импичмента Трампа. Якобы президент злоупотребил своим служебным положением и в разговоре пообещал помощь Украине, если там изучат бизнес-интересы потенциального конкурента Трампа на выборах в 2020 году Джо Байдена.

Сам Зеленский признался, что его удивила публикация полной стенограммы его разговора с Трампом. А вот американский лидер предложил раскрыть ещё один разговор с президентом Украины.