Сотрудник разведки обвинил Трампа в желании вмешать Украину в выборы

Он также заявил, что сотрудники Белого дома пытались ограничить доступ ко всем записям разговора американского и украинского президентов.

Сотрудник спецслужб США в своей жалобе обвинил американского лидера Дональда Трампа в стремлении вмешать Украину в президентские выборы 2020 года.

— Я получил информацию от множества американских должностных лиц о том, что президент США использовал свои полномочия, чтобы добиться вмешательства иностранного государства в выборы 2020 года в США, — сказано в документе.

Автор жалобы указал, что делал попытки ограничить доступ ко всем записям июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

— Я узнал от множества американских должностных лиц, что чиновники Белого дома вмешивались, чтобы "заблокировать" все записи разговора, особенно дословную стенограмму звонка, — пишет сотрудник разведки.

По его словам, такие действия администрации президента говорят о том, что в Белом доме понимали "вес того, что происходило в ходе беседы". Как считает автор жалобы, должностные лица в администрации "адвокатов Белого дома" были вынуждены убрать электронную стенограмму из компьютерной системы, в которой обычно находятся подобные документы.

Вместо этого стенограмму загрузили в отдельную систему для хранения секретной информации особо деликатного характера.

При этом один из чиновников Белого дома посчитал такие действия как неверное использование электронной системы, поскольку в звонке не было ничего "хотя бы отчасти деликатного с точки зрения национальной безопасности".

Напомним, Конгресс США инициировал процедуру импичмента Трампа из-за информации о том, что тот допустил превышение полномочий в разговоре с Зеленским. Белый дом после этого и опубликовал стенограмму июльского разговора двух президентов. В беседе Трамп призвал Украину расследовать действия бывшего члена совета директоров украинской частной газовой компании Burisma Group Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США и, возможно, будущего соперника Трампа на президентских выборах.