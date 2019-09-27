Аверин успокоил поклонников после дебоша на борту самолёта

Актёр Максим Аверин, задержанный накануне за пьяный дебош на борту рейса Барнаул — Москва, успокоил своих поклонников в "Инстаграме".
— Друзья! У меня всё хорошо! Не волнуйтесь! — написал артист.
Напомним, что звезда телесериала "Глухарь" во время полёта оскорблял членов экипажа, а также нелестно высказывался об авиакомпании "Аэрофлот". За это заслуженного артиста России оштрафовали на 500 рублей. В ответ на просьбу журналистов прокомментировать своё поведение на борту актёр оскорбил и их.
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