Аверин успокоил поклонников после дебоша на борту самолёта

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Фото © VK / Максим Аверин

Актёр Максим Аверин, задержанный накануне за пьяный дебош на борту рейса Барнаул — Москва, успокоил своих поклонников в "Инстаграме".

Друзья! У меня всё хорошо! Не волнуйтесь! — написал артист.

Напомним, что звезда телесериала "Глухарь" во время полёта оскорблял членов экипажа, а также нелестно высказывался об авиакомпании "Аэрофлот". За это заслуженного артиста России оштрафовали на 500 рублей. В ответ на просьбу журналистов прокомментировать своё поведение на борту актёр оскорбил и их.

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