В Кремле положительно отреагировали на запрет курения на балконах

Сам президент РФ Владимир Путин никогда не приветствовал курение, так как является сторонником здорового образа жизни.

В Кремле положительно оценили новый запрет на курение на балконах. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это прежде всего противопожарная мера.

— В Кремле позитивно относятся к любым решениям, которые помогают спасать человеческие жизни. Мы знаем, сколько пожаров [происходит], многие имеют трагические последствия. Поэтому любая спасённая жизнь оправдывает подобные решения, — отметил он.

Сам глава государства Владимир Путин, по словам Пескова, никогда не приветствовал курение, так как является сторонником здорового образа жизни.

— Остались считаные единицы коллег, которые курят. Их меньше, чем пальцев на руке. В целом это весьма непопулярно, что отрадно. Президент является сторонником здорового образа жизни, и вся рабочая атмосфера, все коллеги, служащие, сотрудники, которые так или иначе обеспечивают работу президента, — практически никто не курит, — добавил представитель Кремля.

Ранее Лайф писал, что после вступления 1 октября в силу новой противопожарной нормы штраф за приготовление шашлыков или курение на балконе составит до трёх тысяч рублей. В МЧС объяснили, чем вызвана такая мера.