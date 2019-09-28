Момент взрыва на танкере в Южной Корее попал на видео

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Момент взрыва на судне Stolt Groenland в южнокорейском порту Ульсан попал на видео. Ролик опубликовал в "Твиттере" пользователь 803_Gorani.

На кадрах видно, как автомобиль движется по ульсанскому мосту, но взрыв на судне заставляет его развернуться и сдать назад.

<p>Фото © Twitter / <a href="https://pbs.twimg.com/media/EFhLtrMVAAEjt1k?format=jpg&name=900x900" target="_blank">803_Gorani</a></p>

Напомним, после взрыва на судне, перевозившем нефтепродукты, начался пожар. В результате инцидента пострадало девять человек, один из них находится в тяжёлом состоянии. Местные СМИ сообщили, что на борту находились граждане России. В Посольстве РФ эту информацию проверяют.

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