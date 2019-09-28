Более 20 компаний и ведомств стали партнёрами "Цифрового прорыва"

Свыше 20 компаний и ведомств стали партнёрами финала Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" (входит в платформу "Россия — страна возможностей"). Ожидается, что они предложат участникам проекта уникальные возможности, сообщается на официальном сайте конкурса.

Так, среди этих компаний — госкорпорация "Росатом", компании "Мегафон", Mail.ru Group, "Ростелеком", "Газпром нефть", МТС. Из ведомств — Центральный банк России, Правительство Республики Татарстан, Минкомсвязи России, Минпромторг России, Минздрав России, Минстрой России, Минтранс России, ФНС России, Росстат и другие.

— Для нас конкурс — это возможность привлечь в компанию цифровые таланты, а также площадка для создания технологий, которые улучшают жизнь простых граждан, — заявила Валентина Ватрак, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом компании "Мегафон".

В свою очередь зампред Правительства Республики Татарстан Роман Шайхутдинов сравнил конкурс с мощной надстройкой для существующей системы образования, а реализация хотя бы 10% всех проектов станет большим прорывом.

— Мы готовы помогать развивать проекты платформы "Россия — страна возможностей" и выражаем огромные надежды на то, что "Цифровой прорыв" продолжится в будущем на площадке в Татарстане, — заключил он.

Напомним, 27 сентября в Казани стартовал финал конкурса "Цифровой прорыв". Впоследствии успешные проекты будут внедрены в регионах.