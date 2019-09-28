Павел Мамаев стал игроком "Ростова"

Полузащитник Павел Мамаев подписал контракт с футбольным клубом "Ростов". Об этом было объявлено на стадионе в конце матча 11-го тура с московским "Динамо".

Соглашение рассчитано на два года. Мамаев будет играть за ростовчан под 10-м номером.

Напомним, Мамаев и Александр Кокорин вышли на свободу по условно-досрочному освобождению 17 сентября после того, как в мае суд приговорил их к заключению по обвинению в побоях и хулиганстве. Через несколько дней после выхода футбольный клуб "Краснодар", за который Мамаев выступал с 2014 года, расторг контракт с полузащитником.