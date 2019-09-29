Джонсону может грозить импичмент из-за приостановки работы парламента

Представители оппозиции заявили, что также премьер-министра ожидают суд и уголовное преследование.

Британская оппозиция намерена запустить процедуру импичмента премьер-министра страны Бориса Джонсона из-за того, что его решение о приостановке работы парламента признали незаконным. Об этом сообщает The Sunday Times.

— Я признаю, что идея импичмента в отношении премьер-министра кажется мне чрезвычайной, даже уникальной. Но мы живём в чрезвычайные времена. Я ясно заявила лидерам оппозиции, что нельзя позволить, чтобы Борис Джонсон остался безнаказанным за то, что нарушил закон, закрыв парламент, — заявила представительница партии "Плайд камри".

Также издание уточняет, что предложение об импичменте может быть внесено на рассмотрение уже на следующей неделе. Премьеру также может грозить суд и уголовное преследование.

Напомним, суд признал незаконным решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента. Предполагается, что таким образом премьер был намерен помешать палате общин заблокировать выход Британии из ЕС без сделки.