Эксперты раскрыли "загадку" слёз-кристаллов армянской девушки

Некоторые специалисты предположили, что Сатеник может страдать синдромом Мюнхгаузена.

Специалисты провели экспертизу и определили, какими именно "кристаллами" плачет армянка Сатеник Казарян. Об этом сообщает НТВ.

Во время визита к девушке журналисты собрали материал и отдали его на проверку. По словам экспертов, слёзы Сатеник оказались "некристальными".

— Промышленное стекло. Самое натуральное. Это подтвердила лаборатория, — рассказала геммолог Ольга Радионова.

При этом опрошенные врачи говорят, что для образования в организме "кристаллов" такого размера потребуются месяцы, а не несколько часов, как в случае Казарян. Кроме того, стекло в организме человека не вырабатывается.

Некоторые специалисты предположили, что девушка может страдать синдромом Мюнхгаузена — психическим расстройством, когда человек вредит сам себе.

Напомним, что Министерство здравоохранения Армении решило собрать консилиум для того, чтобы выработать методы лечения девушки, которой приходится вынимать за день около 30 "кристаллов". Также свою версию появления аномальных слёз представила врач-офтальмолог.