У актрисы Бочкарёвой вместе с кокаином обнаружили неоплаченные штрафы

На звезду "Счастливы вместе" оформили не только уголовное дело, но ещё и два административных.

У актрисы Натальи Бочкарёвой, задержанной вчера с кокаином, оказалось минимум восемь неоплаченных штрафов за превышение скорости и несоблюдение ПДД, сообщает "Московский комсомолец".

Также издание отмечает, что артистка не сразу признала наличие наркотиков. На вопрос о запрещённых средствах Бочкарёва ответила отрицательно, но инспекторы заметили, как девушка прячет пакетик с белым веществом в брюки.

Соседи по дому звезды "Счастливы вместе" очень удивлены и не могут поверить в случившееся.

— Ну что вы, ни разу не видели её в состоянии опьянения. Всегда вежливая, здоровается. Дети обычно либо с ней, либо под присмотром няни гуляют на нашей дворовой площадке, — цитирует издание соседей.

Известно, что сейчас на Бочкарёву кроме уголовного дела оформлено ещё два административных: за управление автомобилем без талона о прохождении техосмотра и полиса ОСАГО, а также за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Актриса находится под подпиской о невыезде.

Напомним, вчера появилась информация о задержании Натальи Бочкарёвой с кокаином, однако актриса опровергла Лайфу эту информацию. Несмотря на подтверждение МВД и появление в Сети видео, артистка продолжает всё отрицать. Но при этом она заявила, что "в одной серии не снимается" и "продолжение следует".