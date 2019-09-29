Дима Билан вернулся в Самару после скандала и выполнил обещанное

Обещание дать бесплатный концерт и подарить городу детскую площадку певец дал после скандального выступления на Дне города.

После скандального выступления на Дне города Дима Билан вернулся в Самару и подарил сертификат на установку инклюзивной детской площадки.

— Дима Билан в Самаре... В студии инклюзивного творчества вручил сертификат на установку инклюзивной детской площадки, — говорится в сообщении пресс-службы мэрии города в "Твиттере".

Во время визита Билана воспитанники студии подарили артисту поделки, которые сделали своими руками, спели с ним песню, сфотографировались и смогли получить заветные автографы.

Дети сфотографировались с Димой Биланом, подарили поделки, которые сделали своими руками --> pic.twitter.com/Oxz9m8CbP8 — Администрация Самары (@samara_in) 29 сентября 2019 г.

Примечательно, что вечером в воскресенье, 29 сентября, на площади Куйбышева певец выполнит своё обещание и даст бесплатный концерт.

Напомним, что скандал разгорелся после выступления Билана на Дне города в Самаре 8 сентября. Артисту удалось удивить зрителей, но отнюдь не своим вокалом, а странным поведением, наркологи даже признали в Билане своего потенциального пациента. К слову, сами самарцы так обиделись, что даже запустили электронную петицию с требованием к местным властям извиниться за приглашение на праздник певца.

Точку в обсуждении достойно поставил сам Билан: он объяснил, что перед шоу немного выпил, признал ошибку и пообещал горожанам бесплатный концерт, детскую площадку и аппарат для лечения детей в местную больницу.