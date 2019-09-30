СМИ рассказали, откуда мошенники берут номера клиентов банков

Аферисты могут собрать практически полное досье на человека, после чего втираются к нему в доверие и совершают кражу денег или персональных данных.

Мошенники обычно получают информацию для звонков клиентам банков, например персональные данные и номера телефонов, из баз данных ГИБДД, Росреестра и операторов парковочного пространства, сообщил РИА "Новости" источник в банковских кругах.

— Например, информация операторов парковки доступна через платные сервисы в телеграм-ботах, — пояснил собеседник агентства. В основном злоумышленников интересуют люди, владеющие недвижимостью или автомобилем.

По словам гендиректора АНО "Цифровые платформы" Арсения Щельцина, аферисты могут собрать практически полное досье на человека, они используют огромный объём информации о клиентах банков, после чего втираются в доверие, вызывая ассоциации с представителями крупных компаний, и запрашивают любую информацию.

Коммерческий директор SafeTech (резидент фонда "Сколково") Дарья Верестникова отмечает, что пуш-уведомления для телефонов о банковских операциях многократно увеличивают риски мошенничества, и для борьбы с этим предлагает банкам использовать мобильную аутентификацию и цифровую подпись на смартфоне.

Злоумышленники зачастую являются опытными психологами, они могут запугать и "загипнотизировать" жертву, а потом, благодаря значительному объёму информации, полученной о пользователе из соцсетей и баз данных, получают доступ к счетам или персональным данным, заявляет ведущий тренер по компьютерной криминалистике Group-IB Анастасия Баринова.

Ранее Мосгорсуд сообщал о новом способе хищения средств у россиян: аферисты представлялись сотрудниками ведомств и вынуждали перечислить им деньги. Также в последнее время появился ещё один вид телефонного мошенничества: преступники сообщают банковскому клиенту о якобы подозрительной трансакции и запрашивают конфиденциальные данные, после чего совершают хищение.