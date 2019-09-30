Наказание Павлу Устинову изменили на условное с испытательным сроком

Слишком суровым приговор первой инстанции признал даже потерпевший по делу росгвардеец.

Мосгорсуд постановил изменить приговор актёру Павлу Устинову по делу о нападении на росгвардейца. Наказание, назначенное Тверским районным судом, изменили на условное с испытательным сроком.

Судья постановил изменить категорию совершённого преступления с тяжкой на средней тяжести, заменить 3,5 года лишения свободы в колонии на один год лишения свободы условно с испытательном сроком в два года. Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Напомним, актёра приговорили к трём годам и шести месяцам колонии за применение насилия к бойцу ОМОНа. Решение суда вызвало широкий общественный резонанс. 20 сентября суд в Москве отпустил Устинова под подписку о невыезде до рассмотрения дела в другой инстанции. Даже потерпевший по делу Устинова росгвардеец признал приговор актёру слишком суровым.