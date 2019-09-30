Лайф публикует обращение детей обвинённого в изнасиловании священника

Молодые люди отказываются верить, что их приёмный отец может быть причастен к какому-либо преступлению, и рассказывают о нём только хорошее.

Дети обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней приёмной дочери священника из Оренбурга Николая Стремского записали видеообращение в поддержку своего отца. Каждый из них говорит, как добр и заботлив был по отношению к ним приёмный отец и как много дал. Все они не верят, что мужчина мог совершить преступление, тем более в отношении ребёнка.

— Я с двух лет оказалась на улице, и папа принял меня к себе. Он подарил мне очень многое. Это яркое детство, это постоянные совместные посиделки, — плача, рассказала приёмная дочь священника Дарья Корнилова.

Приёмный сын священника Николай Черненко рассказал, что даже после того, как он повзрослел, отец не перестал о нём заботиться и фактически спас от смерти.

— Я благодарен своему отцу приёмному за то, что я стою живой, разговариваю сейчас с вами. В прошлом году я попал в аварию, меня сбил пьяный человек. И когда я был в коме, нужно было лекарство для капельницы. Оно было только в Москве и во Владивостоке. Он самолётом мне заказал. А одна ампула 40 тысяч с чем-то стоит. А мне их нужно было три штуки, — заявил молодой человек.

Напомним, что ранее Ленинский районный суд Оренбурга арестовал священника Николая Стремского до 12 ноября. Среди предъявленных обвинений — изнасилование, развратные действия и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Вместе с ним на несколько месяцев арестованы его дочь и зять. Оренбургская епархия отстранила Стремского от священнослужения на время следствия. Кроме того, Стремского лишили опекунства над детьми. Расследование дела продолжается.