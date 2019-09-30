Луценко сбежал в Лондон "подтянуть английский" после скандальных слов о Трампе

Ранее экс-генпрокурор Украины пожаловался на давление со стороны представителей президент США. Мол, у него требовали возбудить уголовное дело на Джо Байдена и его сына, действуя в интересах Дональда Трампа.

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко экстренно выехал в Великобританию. Об этом в своем Telegram-канале написал бывший народный депутат Сергей Лещенко. Он обратил внимание, что это произошло на фоне скандала вокруг импичмента Дональду Трампу, "который спровоцировали поставки дезинформации от Луценко в адрес Руди Джулиани".

К слову, пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган в комментарии изданию "Главред" подтвердила информацию об отъезде бывшего генпрокурора за границу. По ее словам, Луценко улетел в Великобританию, чтобы "подтянуть английский". Однако Лещенко в соцсетях высмеял эту информацию.

— Подтянуть английский можно сейчас неплохо и у нас, тем более в Киев слетелось множество американских журналистов, прямо на улице можно встретить настоящих звезд их теленовостей, и все они ищут встречи с Луценко в связи с его недавними заявлениями о Байдене, — добавил он.

Напомним, что 25 сентября конгресс объявил о начале процедуры объявления импичмента Дональду Трампу. Поводом стали подозрения, что президент злоупотребил служебным положением, пообещав помощь Украине в обмен компрометирующую информацию по поводу бизнес-интересов в Джо Байдена, который является потенциальным соперником Трампа на грядущих выборах.

Масла в огонь подлил бывший генпрокурор Луценко. В интервью Los Angeles Times он заявил, что на своём посту неоднократно подвергался давлению со стороны личного адвоката Трампа — Руди Джулиани. В частности, Луценко якобы приходилось отказывать ему в возбуждении уголовного дела против Джо Байдена и его сына.