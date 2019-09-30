Появилось шокирующее видео из телефона отца сестёр Хачатурян: Повернись, уродка!

На кадрах разгневанный мужчина унижает девочек за то, что они съели слишком много конфет.

Появилось видео издевательств Михаила Хачатуряна над дочерьми Крестиной, Ангелиной и Марией, снятое им же. Кадры из телефона убитого сёстрами отца опубликовала газета КП.

На кадрах Михаил Хачатурян кричит и унижает девочек за то, что они съели слишком много конфет. Мужчина снимает на видео стоящих с заплаканными лицами дочерей и лежащие на столе фантики.

— Повернись сюда, урод! — кричит разгневанный отец на младшую из девочек и пинает её ногой.

Напомним, 27 июля 2018 года Крестина, Ангелина и Мария убили своего отца Михаила. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Впоследствии они заявили, что не могли терпеть издевательств родителя. Посмертная психиатрическая экспертиза свидетельствует в их пользу: анализ выявил отклонения у Михаила Хачатуряна.