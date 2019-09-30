Шварценеггер подарил Tesla отчитавшей мировых лидеров юной шведке

По его мнению, это лучшее средство передвижения для активистки, которая стремится сократить вред окружающей среде.

Голливудская звезда и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер подарил электрокар 16-летней шведской экоактивистке Грете Тунберг. Об этом сообщает Tesla.

Arnold Schwarzenegger sends Tesla Model 3 for climate activist Greta Thunberghttps://t.co/Fv5JL8bbli — TESLARATI (@Teslarati) September 29, 2019

Актёр и политик преподнёс ей Tesla Model 3 для удобного передвижения по США, где она должна принять участие в нескольких акциях протеста.

Напомним, что 27 сентября Грета вывела на климатический марш на улицах Монреаля в Канаде полмиллиона человек. Участники акции требовали от властей принять меры по борьбе с изменением климата и сократить вредные выбросы до нуля к 2050 году.

А 24 сентября 16-летняя шведская активистка Грета Тунберг обратилась к мировым лидерам на Генассамблее ООН по вопросу современных климатических проблем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул значимость речи школьницы.