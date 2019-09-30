Мошенники рассылают россиянам письма с фейковыми реквизитами для оплаты налогов

Чтобы не стать жертвой мошенников, налоговики рекомендуют проверять все данные через "Личный кабинет налогоплательщика".

Россияне всё чаще стали получать по почте поддельные уведомления, в которых мошенники требуют уплатить налоги по поддельным реквизитам. О новой схеме "развода" сообщает РБК со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС). В ведомстве утверждают, что не имеют никакого отношения к этим письмам, и просят граждан проявлять бдительность.

Чтобы не стать жертвой мошенников, налоговики рекомендуют проверять реквизиты, указанные в официальных уведомлениях, и сведения об имуществе. Сделать это можно с помощью сервиса "Личный кабинет налогоплательщика" или непосредственно в самой налоговой инспекции.

Сумма к оплате тоже может отличаться от той, которую указывают злоумышленники. К слову, это и насторожило жителя Подмосковья Дениса Виленского, который на днях получил такое "письмо счастья" от лженалоговиков. Своей историей мужчина поделился в "Фейсбуке". Он рассказал, что получил по почте заказное письмо якобы от ФНС, но сумма налогов, указанная в нём, в несколько раз превышала реальную, указанную в его личном кабинете на сайте ведомства.

Ранее Минтруд предупредил россиян о мошенниках, предлагающих "пособия" от его имени. Неизвестные пытаются получить доступ к персональным данным граждан под предлогом якобы полагающихся им начислений. И многие, к сожалению, клюют на удочку злоумышленников.

Кроме того, Лайф рассказывал, как у клиентов Сбера воруют деньги через мобильный банк. Оказывается, мошенникам достаточно привязать свой номер к аккаунту клиента, чтобы увести все средства с любого пластика.