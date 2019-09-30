Порошенко вызвали на допрос с детектором лжи

Экс-лидер Незалежной является фигурантом 13 уголовных производств, в том числе по фактам хищения и уклонения от уплаты налогов.

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко назначили психофизиологическое исследование с применением полиграфа. Об этом сообщил Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз.

— Пётр Порошенко, завтра, 1 октября, в 10:00 в Киевском институте судебных экспертиз у вас санкционированная судом процедура полиграфа. Паспорт при себе, — добавил от себя бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича в телеграм-канале.

Сам Порошенко пока от комментариев воздержался. При этом пока не ясно, явится ли экс-лидер Незалежной на допрос.

Напомним, в настоящий момент Пётр Порошенко является фигурантом 13 уголовных производств, в частности по факту хищений в армии, а также в деле о продаже завода "Кузница на Рыбацком" и об уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".

Ранее Государственное бюро расследований подтверждало, что суд дал разрешение на допрос Порошенко с применением детектора лжи.