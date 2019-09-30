Зеленский: Украина не будет проводить расследования "по команде" других стран

Президент Украины Владимир Зеленский отказался проводить какие-либо расследования по приказам других стран.

Так украинский лидер ответил на вопрос о том, планирует ли Киев начать расследование по "делу Байдена" по запросу США.

— Но я хочу всем напомнить, что у нас очень много уголовных дел . <…> Мы с вами независимая страна. То есть никаких команд мы не выполняем. У нас команда одна: служить Украине, — приводит слова Зеленского УНИАН.

Также он рассказал о двух телефонных переговорах с президентом США Дональдом Трампом.

— Первый — после моей победы на выборах президента Украины, он меня поздравил. А второй разговор — вы его видели. Всё, — сказал Зеленский.

Напомним, согласно записи разговора Трампа и Зеленского, американский президент якобы попросил своего украинского коллегу начать расследование в отношении своего политического противника Джо Байдена. В связи с этим демократы начали процедуру импичмента Трампа. Однако Минюст США не увидел нарушений со стороны американского лидера.