Демократы требуют от адвоката Трампа материалы о разговоре с Зеленским

Демократы потребовали от адвоката главы Белого дома Руди Джулиани предоставить все материалы о разговоре президента США Дональда Трампа со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает портал Axios.

— В соответствии с проводимой палатой представителей процедурой импичмента обязуем вас повесткой предоставить документы к 15 октября, — сказано в письме демократов адвокату.

Напомним, 25 сентября Конгресс США объявил о начале процедуры импичмента Трампа, который якобы попросил президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против своего политического противника Джо Байдена. Однако лидер Украины заявил, что Киев не будет проводить расследования по команде других стран.