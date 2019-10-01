СМИ: Полковник ФСБ Черкалин получал взятки прямо у входа на работу

Ранее у него была обнаружена собственность, а также наличные деньги на сумму 6,3 миллиарда рублей.

Российский рекордсмен из силовых структур по количеству найденных при обысках денег начальник отдела "К" ФСБ РФ по борьбе с экономическими преступлениями Кирилл Черкалин получал взятки в валюте прямо перед входом на работу. Об этом сообщает "Коммерсант".

По данным СМИ, давний знакомый Черкалина по службе предложил ему оказывать помощь конкретному коммерческому банку в обмен на денежное вознаграждение, на что тот согласился, но с условием, что выплаты будут ежемесячными в размере 50 тысяч долларов.

— Передача долларов осуществлялась в ходе встреч полковников на улице либо в кафе, расположенных возле здания ФСБ (Лубянская площадь, 2). Всего таким образом борцу с коррупцией в кредитно-финансовой сфере было выплачено 750 тысяч долларов, — говорится в сообщении.

По данным издания, когда банку действительно понадобился покровитель, Черкалин потребовал премию за своё вмешательство, что принесло ему ещё 100 тысяч долларов.

Стоит отметить, что всего у полковника было обнаружено шесть земельных участков общей площадью 7116 квадратных метров, 14 нежилых помещений, два автомобиля, 800 миллионов рублей, 72 миллиона долларов и восемь миллионов евро.

Кроме того, Черкалин владел двумя загородными домами, а также пятью квартирами, одна из которых, по данным СМИ, предназначалась специально для хранения наличных.

Генпрокуратура РФ предложила изъять всё вышеперечисленное в пользу государства, правда, в отличие от СМИ, прокуроры оценили собственность не в 12 миллиардов рублей, а только в 6,3 миллиарда.