Российский президент Владимир Путин подписал указ об осеннем военном призыве. Так, в октябре — декабре 2019 года на службу отправятся 132 тысячи граждан РФ. Документ опубликован на сайте Кремля.

— Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2019 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <...> призыву на военную службу, — говорится в указе российского лидера.

Этим же указом будут уволены те солдаты, матросы, сержанты и старшины, у которых истёк срок военной службы по призыву.

Осенний призыв пройдёт с 1 октября по 31 декабря во всех 85 регионах страны. Педагогические работники традиционно в осеннюю кампанию не попадают, поскольку они призываются один раз в год — с 1 мая по 15 июля. Занятые на уборочных работах призываются в армию с 15 октября по конец декабря.

Ранее Лайф сообщал, что 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе", которые расширили возможности отказа от отсрочки призыва.