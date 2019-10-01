Лайф публикует фото напавшего на полковника СКР в Москве

Григорьев состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Кроме прочего у него серьёзные проблемы с непогашенными кредитами, долгами по коммуналке и налогами.

Лайф публикует фото Сергея Григорьева, которого подозревают в нападении на полковника СКР Владислава Капустина на проходной центрального аппарата ведомства в Москве.

По данным источника Лайфа, Григорьеву 39 лет, он родом из Санкт-Петербурга. Сейчас подозреваемый задержан. Его допрашивают. Предварительно установлено, что мужчина состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.

По информации Лайфа, у мужчины были серьёзные проблемы с непогашенными кредитами, долгами по коммуналке и налогами. Банки и ТСЖ предъявили к нему почти 10 исков. Какой из них стал поводом для его поездки в Москву, пока не известно, однако уже понятно, что на дерзкое преступление он пошёл после судебного решения.

— Судья сказала, что я прав, а им всё равно, — повторял Григорьев во время задержания.

Раненый полковник скончался. Он умер в больнице, не приходя в сознание.