Убитый сотрудник СКР рассматривал жалобу Русфонда по делу Жанны Фриске

Журналисты узнали, имелись ли громкие разбирательства в карьере Владислава Капустина, который трагически погиб после ножевого ранения в сердце.

Как сообщает МК, погибший полковник юстиции занимал должность старшего инспектора Управления по рассмотрению жалоб и обращений граждан СКР. В частности, он рассматривал жалобу Русфонда на расход средств, пожертвованных на лечение смертельно больной певицы Жанны Фриске.

Дело было достаточно громким. В январе 2016 года благотворительный фонд направил в СК РФ заявление с требованием возбудить уголовное дело по факту хищения денежных средств. Русфонд утверждал, что родственники покойной певицы так и не предоставили им отчёт о судьбе 21 миллиона рублей, собранных через пожертвования.

Капустин, рассмотрев жалобу, ответил заявителям, что их обращение находится в компетенции МВД. А в мае 2017 года суд постановил взыскать с родных Жанны Фриске 21,6 миллиона рублей.

Напомним, что само нападение на полковника юстиции произошло около полудня у проходной аппарата СКР в Техническом переулке Москвы. Петербуржец Сергей Григорьев напал на Капустина с ножом. Получив ранение в сердце, следователь умер в реанимации. Напавшего задержали, Лайф публиковал видео.