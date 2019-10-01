"Аэрофлот" уволил объявившую забастовку стюардессу

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Илона Борисова. Кадр из видео © L!FE

Её выгнали из авиакомпании, несмотря на солидарность многих коллег и заверения о поддержке со стороны Госдумы.

"Аэрофлот" уволил бортпроводника Илону Борисову, которая объявила голодовку из-за несогласия с условиями труда. Она рассказывала, что её и коллег в том числе лишают выходных, не оплачивают переработку.

<p>Фото предоставлено Лайфу.</p>

В связи с неоднократным неисполнением работником без уважительных причин трудовых обязанностей, имеющей дисциплинарное взыскание, — объясняются причины увольнения в приказе.

Ранее Лайф подробно рассказывал об акции протеста проводников. Член Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявляла, что она на стороне стюардесс "Аэрофлота".

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