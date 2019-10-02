Пушков назвал бесперспективными маргиналами "антироссийскую" группу в ПАСЕ

Недавнее заявление главы украинской делегации в ПАСЕ Елизаветы Ясько о создании антироссийской группы "Балтик-плюс" спровоцировало поток иронии у российского сенатора Алексея Пушкова, который отметил отсутствие хоть какого-нибудь позитивного будущего у этого начинания.

— Хватит ли сил? Ведь это три малые страны ЕС плюс три слабые страны за пределами ЕС. Маргинальная группа — без сильного лидера и надёжных перспектив. Правильнее было бы назвать "Балтика-минус", — написал Пушков в "Твиттере".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также прокомментировала образование новой неформальной организации, отметив, что "Балтик-плюс", несмотря на заявления создателей, будет продолжать политику России.

По словам же Ясько, группа, в которую пока вошли только Украина, Грузия, Литва, Латвия и Эстония, в рамках ПАСЕ будет "противодействовать" России. Она отметила, что намерения участников формирования самые серьёзные, они даже не стали праздновать 70-ю годовщину ПАСЕ, поскольку организация "потеряла доверие".