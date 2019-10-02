Под Пензой вынесли приговор почтальону, укравшему пенсии на два миллиона

Похититель приобрёл автомобиль и собирался покупать дом, однако его замучила совесть и он явился с повинной.

В Нижнем Ломове Пензенской области бывший почтальон предстал перед судом за кражу более двух миллионов рублей, сообщает "ПензаИнформ".

20 июля 49-летний работник почты получил в главной кассе пять мешков с 2,163 миллиона рублей, которые предназначались для выплат пенсионерам Наровчатского района. Однако, получив посылку, почтальон пропал. Спустя четыре дня его объявили в розыск.

По словам старшего прокурора Пензенской области Светланы Артамоновой, злоумышленник погрузил мешки с деньгами в свой автомобиль и уехал в Мордовию, откуда затем сел на поезд до Москвы.

На похищенные средства мужчина купил автомобиль и собирался приобрести дом. Однако 28 июля он явился в отдел полиции с повинной и отдал правоохранителям около 1,5 миллиона рублей от присвоенной суммы.

Мужчина признался, что на преступление его толкнули низкая зарплата и тяжёлое материальное положение. Суд учёл добровольное возмещение ущерба и приговорил экс-почтальона к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

Увы, такие преступления нередки. Так, ранее под Челябинском почтальон даже инсценировала нападение на себя, чтобы похитить деньги.