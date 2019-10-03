Резник назвал вопиющими издевательства над учеником, которого окунули в унитаз

По его мнению, школьники, которые издевались над солистом его ансамбля, склонны к садизму.

Народный артист России Илья Резник прокомментировал ситуацию вокруг мальчика из его ансамбля, которого окунули в унитаз другие школьники.

— Есть вопиющий эпизод, который видела вся страна. Есть звери, маленькие звери выросли. Их много. Он на них что ли набросился? Видно же, что это зверство, что это садизм. Они удовольствие получают, говорят там (на видео. — Прим. Лайфа): "Снимай, снимай!" — сказал он в эфире "Говорит Москва".

Супруга советского и российского поэта-песенника Ирина Романова также добавила, что виновные в случившемся должны быть наказаны. По её мнению, в происшествии виноваты и учительница, которая якобы травила мальчика и ставила ему двойки за то, что он не участвовал в мероприятиях, и старшеклассники, которым доставляло удовольствие издеваться над "беззащитным маленьким пацаном".

— Мы это так не оставим, мы сейчас поднимем всё, что возможно, мы наделаем такой шум и резонанс, чтобы прекратилось насилие во всех школах Москвы, Московской области и по всей России, — заключила она.

Напомним, ранее классная руководительница одной из московских школ узнала на видео из соцсетей своего ученика, которого другие школьники окунали головой в унитаз. Мальчик учится в седьмом классе, а также поёт в детском ансамбле у Ильи Резника. Его родители рассказали Лайфу, что проблемы у ребёнка начались задолго до инцидента.