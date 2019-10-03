Ученик, которого окунули в унитаз, рассказал об издевательствах — видео

Старшеклассники, которые выложили видео в социальные сети, подписали его как "Один день из американской школы".

Московский школьник, которого окунули головой в унитаз, рассказал, что сразу несколько старшеклассников набросились на него, когда он зашёл в туалет. Издевательства они сняли на видео, после чего выложили в Instagram с подписью "Один день из американской школы".

— Меня запихивают в кабинку туалета и начинают наклонять в унитаз и говорят: "Нюхай". Потом я их оттолкнул, выбежал. Они мне подставили подножку, я упал, и у меня из кармана вылетел телефон, — рассказал Лайфу Саша.

Родителям мальчика видео из соцсетей прислали знакомые. Мама школьника со слезами на глазах признаётся, что не смогла досмотреть ролик до конца. А отец называет поведение старшеклассников "фашизмом" и рассчитывает на привлечение к ответственности самих ребят, их родителей и учителей.

По словам родителей, сын часто жаловался на конфликты с другими школьниками, но родители не придавали этому значения.

Напомним, ранее классная руководительница одной из московских школ узнала на видео из соцсетей своего ученика, которого другие школьники окунали головой в унитаз. Мальчик учится в седьмом классе, а также поёт в детском ансамбле Ильи Резника. СКР уже возбудил уголовное дело по статье "Побои".