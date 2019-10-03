Сын вице-президента МТС в суде: Виноват, испугался

До начала заседания Ибрагимов-младший игнорировал вопросы журналистов и пытался закрыть лицо от камер.

Сын Руслана Ибрагимова, вице-президента МТС по взаимодействию с органами государственной власти, сейчас в суде. На вопрос судьи, почему он не повиновался сотрудникам ГИБДД и не остановился по их требованию, а устроил трёхчасовые гонки с ДПС на своём вишневом BMW, кратко ответил, что "испугался".

— Вы как-то можете объяснить, почему не повиновались? — спросил судья у сына топ-менеджера.

— Виноват. Испугался, — ответил Алан.

До начала заседания Ибрагимов-младший игнорировал вопросы журналистов и пытался закрыть лицо от камер. Так, он не стал отвечать, почему же у него в машине была кукла и правда ли, что у него нашли наркотики.

Ранее Лайф сообщал, что мажора на BMW задержали в Москве после трёхчасовой погони. И лишь позже стало известно, что нарушителем оказался сын топ-менеджера МТС. Иномарку, где Ибрагимов-младший "забаррикадировался" со своим знакомым, пришлось взламывать кувалдой. Лайф публиковал видео "штурма" вишнёвой иномарки Ибрагимова.