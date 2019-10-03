Путин рассказал о попытке США "надуть" Россию и скрыть нарушение ДРСМД

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Президент РФ Владимир Путин. Фото © LIFE / Павел Баранов

По его словам, США фактически нарушили соглашение, из которого они вышли, почему-то обвинив Россию.

США запустили ракету, запрещённую Договором о РСМД, и тем самым признались в нарушении этого соглашения. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Я думаю, что тот факт, что очень быстро после объявления о выходе [из ДРСМД] США испытали такую ракету [средней дальности наземного базирования], говорит о том, что они давно над этим работали, — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что за несколько месяцев задачи подобного уровня сложности решить невозможно, а это означает, что американская сторона работала над данным проектом долгое время.

Это значит, что работали уже минимум несколько лет. А всё остальное — был осуществлен поиск предлога для выхода, он был найден, — заявил Путин, говоря о выходе США из Договора о РСМД.

Российский лидер вспомнил, что предлогом, под которым США вышли из ДРСМД, являлись обвинения Москвы в нарушении договора. Однако системы, над которыми работали российские разработчики в то время, не предназначены для пусков ракет средней дальности наземного базирования. Это означает, что претензии США были необоснованными.

Хоть бы, не знаю, паузу сделали побольше. Ясно, что нас надували или пытались надуть. Потом сами в этом признались. Но бог с ними, дело не в этом. Дело в том, что ситуация лучше не стала, — заключил Путин.

Напомним, Вашингтон неоднократно обвинял Москву в нарушении соглашения. При этом в феврале США заявили о выходе из ДРСМД, а уже месяц спустя начали производство ракет, запрещённых договором. В ответ на это президент России Владимир Путин подписал 3 июля закон о приостановке ДРСМД со стороны РФ.

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