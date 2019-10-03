Путин рассказал о попытке США "надуть" Россию и скрыть нарушение ДРСМД

По его словам, США фактически нарушили соглашение, из которого они вышли, почему-то обвинив Россию.

США запустили ракету, запрещённую Договором о РСМД, и тем самым признались в нарушении этого соглашения. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

— Я думаю, что тот факт, что очень быстро после объявления о выходе [из ДРСМД] США испытали такую ракету [средней дальности наземного базирования], говорит о том, что они давно над этим работали, — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что за несколько месяцев задачи подобного уровня сложности решить невозможно, а это означает, что американская сторона работала над данным проектом долгое время.

— Это значит, что работали уже минимум несколько лет. А всё остальное — был осуществлен поиск предлога для выхода, он был найден, — заявил Путин, говоря о выходе США из Договора о РСМД.

Российский лидер вспомнил, что предлогом, под которым США вышли из ДРСМД, являлись обвинения Москвы в нарушении договора. Однако системы, над которыми работали российские разработчики в то время, не предназначены для пусков ракет средней дальности наземного базирования. Это означает, что претензии США были необоснованными.

— Хоть бы, не знаю, паузу сделали побольше. Ясно, что нас надували или пытались надуть. Потом сами в этом признались. Но бог с ними, дело не в этом. Дело в том, что ситуация лучше не стала, — заключил Путин.

Напомним, Вашингтон неоднократно обвинял Москву в нарушении соглашения. При этом в феврале США заявили о выходе из ДРСМД, а уже месяц спустя начали производство ракет, запрещённых договором. В ответ на это президент России Владимир Путин подписал 3 июля закон о приостановке ДРСМД со стороны РФ.