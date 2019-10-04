СМИ: Киев готовит резервный план по полной блокаде Донбасса

Более "мягкие" меры подразумевают отказ от поставок в ДНР и ЛНР электроэнергии и воды.

Украина может пойти на полную блокаду ДНР и ЛНР, если к концу года ситуация на востоке страны не изменится принципиальным образом. Об этом сообщает издание "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

По его данным, в Киеве готовы выполнять минские соглашения, но также не исключают "досрочного замораживания конфликта", если не увидят прогресса в выполнении договорённостей. В частности, жители ДНР и ЛНР могут лишиться электроэнергии, воды и тепла.

Кроме того, на Украине рассматривают вариант физической изоляции Донбасса с помощью разделительной стены вроде той, что установлена на границе Израиля и сектора Газа.

Напомним, 1 октября Киев подписал "формулу Штайнмайера" по Донбассу, которая предусматривает введение Украиной особого статуса в регионе, отведение войск и проведение выборов для нормализации ситуации. После этого в Киеве прошёл митинг против "формулы Штайнмайера", протестующие собрались на майдане Незалежности, а затем двинулись в сторону офиса президента.