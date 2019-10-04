Россиянка 70 лет не замечала застрявшую в носу вишнёвую косточку

80-летняя пациентка не обращалась к врачу, хотя у неё был хронический насморк, а после операции поняла, что ей стало намного легче дышать.

Московские врачи провели операцию 80-летней пациентке, которая 70 лет не замечала застрявшую в носу вишнёвую косточку. Инородное тело обнаружили только благодаря рентгеновскому снимку, который пенсионерка сделала у стоматолога. Об истории пациентки рассказывается на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

— Жалоб при этом сама пациентка не предъявляла, но в течение жизни у пациентки были регулярные слизисто-гнойные выделения из носа, которым она значения не придавала, — говорится в сообщении Депздрава.

Более того, из-за косточки у пенсионерки было хроническое гнойное воспаление, которое затрудняло дыхание. Уже после операции женщина призналась, что ей стало намного легче.

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