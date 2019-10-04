Тегеран пообещал отпустить задержанную российскую журналистку

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Фото © Facebook / Юлия Юзик

Российская журналистка Юлия Юзик, которую несколько дней назад задержали в Иране, в скором времени будет освобождена. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя иранского МИД Аббаса Мусави.

Мусави объяснил, что Юзик в течение нескольких дней удерживалась сотрудниками правоохранительных органов "для дачи ряда объяснений".

Напомним, 2 октября Юзик задержали в Тегеране. Местные власти подозревали её в сотрудничестве с израильскими спецслужбами, журналистке грозило до десяти лет тюрьмы. Для оперативного прояснения обстоятельств инцидента в МИД РФ был приглашён посол Ирана.

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