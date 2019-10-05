Появился первый в мире остров, на котором запрещено курить

Таким образом местные власти пытаются бороться с вредной привычкой жителей и туристов.

Греческий остров Астипалея получил официальный сертификат, согласно которому на нём запрещено курить. Об этом сообщается на сайте компании Philip Morris International.

— Мы гордимся тем, что поддерживаем эту инициативу и поздравляем Астипалею с достижением поставленной цели. Надеемся, что другие территории по всему миру последуют их примеру, присоединившись к построению бездымного будущего, — сказал региональный президент компании Фредерик де Вильде.

Теперь на всей территории острова висят специальные таблички, предупреждающие о запрете на курение для местных жителей и туристов.

А тем, кто не может сразу отказаться от вредной привычки, предлагаются безникотиновые продукты, при употреблении которых выделяется намного меньше вредных веществ. Таким способом власти пытаются бороться с курением.

А в России на днях вступил в силу закон о курении на балконах. В случае возникновения возгорания по вине курильщика его будут привлекать к ответственности. Первый штраф за курение уже получил житель Ставропольского края, теперь он должен выплатить четыре тысячи рублей.