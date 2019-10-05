Зрители "Джокера" требуют запретить фильм: Это слишком страшно

Многие выбегают из кинозалов во время просмотра, а в Калифорнии даже отменили несколько показов.

Зрители недавно вышедшего в прокат фильма "Джокер" жалуются на большое количество сцен с насилием и требуют запретить его показ. Об этом сообщает Daily Mail.

— Буквально только что вышел с показа "Джокера". Слишком страшно смотреть, что происходит в фильме. Гламуризируется насилие с применением огнестрельного оружия и проблемы психического здоровья, — цитирует издание одного из зрителей.

В Калифорнии полиции даже пришлось отменить несколько показов "Джокера", но на следующий они уже возобновились.

Но также отмечается, что есть часть зрителей, которые наоборот оценили новинку и сочувствуют антигерою.

Напомним, скандальный фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли вышел в прокат 3 октября. В США кинотеатры на премьере охраняла полиция. Такие меры были приняты из-за трагедии в 2012 году на показе "Бэтмена", где местный житель открыл огонь в кинотеатре.