Экс-постпред США при ООН: Россия никогда не станет нашим другом

Несмотря на это политик отметила, что Вашингтону необходимо поддерживать связь с Москвой.

США никогда не смогут доверять России, заявила экс-постпред страны при ООН Никки Хейли, отвечая на вопросы в ходе официального обеда в бизнес-организации Long Island Association. Её слова приводит портал Newsday.

— Россия никогда не станет нашим другом. Мы никогда не сможем доверять России ни при каких обстоятельствах, — сказала Хейли.

Постпред США при ООН, оставившая свой пост в администрации президента Дональда Трампа в декабре 2018 года, подчеркнула, что, по её мнению, Москва вмешалась в выборы в США 2016 года и делала это во всех странах. Но при этом политик отметила, что Соединённые Штаты должны поддерживать связь с Россией.

В апреле этого года был опубликован доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера по итогам расследования о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году.

Москва неоднократно отрицала все обвинения, заявляя о том, что никаких убедительных доказательств по делу не было предоставлено.