Экс-постпред США при ООН: Россия никогда не станет нашим другом

США никогда не смогут доверять России, заявила экс-постпред страны при ООН Никки Хейли, отвечая на вопросы в ходе официального обеда в бизнес-организации Long Island Association. Её слова приводит портал Newsday.
— Россия никогда не станет нашим другом. Мы никогда не сможем доверять России ни при каких обстоятельствах, — сказала Хейли.
Постпред США при ООН, оставившая свой пост в администрации президента Дональда Трампа в декабре 2018 года, подчеркнула, что, по её мнению, Москва вмешалась в выборы в США 2016 года и делала это во всех странах. Но при этом политик отметила, что Соединённые Штаты должны поддерживать связь с Россией.
В апреле этого года был опубликован доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера по итогам расследования о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году.
Москва неоднократно отрицала все обвинения, заявляя о том, что никаких убедительных доказательств по делу не было предоставлено.
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