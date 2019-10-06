СМИ: Турция стягивает войска у границ с Сирией

Турция укрепила военное присутствие на границе с Сирией сразу после того, как президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности начать операцию в одиночку, не дожидаясь помощи. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на турецкий государственный телеканал (TRT).

В приграничном городе Акчакале увеличено число военных и спецтехники. CNN Turk также подтверждает информацию о переброске войск. По данным телеканала, в регион переведена 20-я бронетанковая бригада.

О готовности начать военную операцию по созданию зоны безопасности в Сирии самостоятельно Эрдоган заявил 5 октября.

В сентябре стало известно, что Турция завершила подготовку к операции в Сирии. 1 октября Эрдоган заявил, что вооружённые силы республики будут действовать самостоятельно, потому что "времени ждать уже нет".