В Омске подросток угнал машину отца и насмерть сбил человека

Юноша скрылся с места ДТП, но позднее передумал и сам пришёл в полицию с повинной.

Полиция Омска проводит проверку в отношении 15-летнего подростка из-за гибели 32-летнего мужчины во время ДТП. Как пояснили в правоохранительных органах, в ночь на 6 октября автомобиль ВАЗ-2107 сбил пешехода в районе второго километра трассы Омск — Андреевка. От полученных травм пострадавший скончался до приезда скорой помощи. Водитель легковушки скрылся с места преступления.

— Вскоре в пункт полиции обратился 15-летний местный житель, признавшийся, что без ведома отца взял покататься его автомобиль ВАЗ-2107. Из-за темноты вовремя не заметил человека, находившегося на проезжей части, и допустил наезд на него. Испугавшись, скрылся с места ДТП, но теперь осознал свой проступок и явился с повинной, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Омской области.

Отмечается, что полиция продолжает устанавливать все обстоятельства трагедии. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщал Лайф, ранее произошло сразу два крупных ДТП с автобусами. Под Нижним Новгородом транспорт съехал в кювет и перевернулся, пострадало не менее 20 человек. А на Камчатке автобус с детьми столкнулся с внедорожником и вылетел с дороги.