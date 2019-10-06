Мама спасённого в Магнитогорске малыша показала его первые шаги

Малыш пробыл под завалами много часов. Его спасло то, что он был укутан и лежал в кроватке.

Ваня Фокин — мальчик, спасённый из-под завалов обрушившейся при взрыве многоэтажки в Магнитогорске, — сделал первые самостоятельные шаги. Процесс затягивался из-за невропатии большеберцового и малоберцового нервов на ноге, которая была сломана во время трагических событий.

— Пошёл! Потихоньку, но сам, — поделилась радостной новостью мама малыша и показала видео его первых шагов.

Напомним, 31 декабря 2018 года на улице Карла Маркса в Магнитогорске в результате взрыва газа обрушился подъезд жилого дома. Погибло 39 человек. 1 января 2019 года из-под завалов спасли десятимесячного ребёнка, мальчик лежал в кроватке и был тепло укутан. Его в тяжёлом состоянии доставили на лечение в Москву. Ваню выписали спустя полтора месяца. Лайф публиковал видео первых объятий малыша и его отца.