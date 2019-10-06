Пенсионерке предложили вернуть деньги за могилу мужа, залитую бетоном

Глава ритуального агентства заверяет, что клиентка теперь сама не идёт на контакт, чтобы решить проблему.

В компании по оказанию ритуальных услуг "Радоница" в Волгограде прокомментировали ситуацию с пенсионеркой Зинаидой Вандышевой, которая вместо памятника на могиле мужа увидела бетонную плиту.

Весь проект должен был обойтись в 200 тысяч рублей, Вандышева успела заплатить около 160 тысяч. Увидев, что могилу превратили в "фундамент", она позвонила директору и попросила убрать бетон, написала заявление о приостановке работ. Но компания "Радоница" отказалась возвращать захоронению былой вид и возвращать деньги.

Директор компании "Радоница" Евгений Ялымов заявил Лайфу, что пенсионерка якобы сама не желает общаться, а он уже готов вернуть женщине деньги.

— Залили бетоном, сделали черновую работу. Ей не понравилось по качеству. Звонили, бросала трубку, — сказал Ялымов. — На данный момент ситуация исправима, но она бросает трубку. Я сделал ей предложение, сказал, что сделаю возврат средств. Я ей не угрожал.

Зинаида Вандышева также заявляла, что в компании ей угрожали. А когда она с жалобой на плохо выполненную работу собиралась идти в полицию, ей якобы позвонил Ялымов и сказал, что никто ей не поможет с бетоном, так как он всех "предупредил". Супруга Ялымова Екатерина (по совместительству его заместитель) заявила Лайфу, что сама якобы получала угрозы при общении с пенсионеркой.

— Мы нарисовали для неё памятник, она его приняла. У нас есть определённые сроки, в которые мы должны укладываться. Вдруг ей памятник стал не нужен. Но более того, что нас возмутило, когда я сказала "Побойтесь Бога женщина, Вы в годах и говорите такие вещи", она мне, матери двоих детей, порекомендовала, чтобы я поставила этот памятник себе и своим детям, — сообщила женщина.

А в Новосибирске полиция ранее задержала патологоанатома за взяточничество.